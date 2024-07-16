Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 488 подписчиков

К тушению пожара в Коктебеле привлекли 50 бойцов Росгвардии

К тушению пожара в Коктебеле привлекли 50 бойцов Росгвардии

В Крыму установилась жаркая погода и горят леса.К тушению пожара в Коктебеле дополнительно привлекли 50 военных из симферопольского полка Росгвардии, об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх