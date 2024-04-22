Война без «дембеля»: чем рискует Киев

Едва ли не главным разочарованием, которое постигло украинское общество и, прежде всего, военнослужащих ВСУ после обнародования принятого недавно закона об ужесточении мобилизации, стало исключение из этого документа каких-либо упоминаний о демобилизации.
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