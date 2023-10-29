Ubisoft сообщила, что за 10 лет Assassin's Creed 4: Black Flag привлекла 34 миллиона человек В со...

Ubisoft сообщила, что за 10 лет Assassin's Creed 4: Black Flag привлекла 34 миллиона человекВ сообщении, посвященном десятой годовщине Assassin’s Creed 4: Black Flag, Ubisoft подтвердила, что “более 34 миллионов игроков” окунулись в пиратское приключение за последнее десятилетие.