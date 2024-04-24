Почему у большинства собак карие глаза, а не желтые, как у волков? Ответ вас удивит

Независимо от размера собаки, длины хвоста и формы ушей у нее, скорее всего, будут карие глаза. Исключение — хаски, эту породу специально выводили с очаровательными голубыми глазами, которые покорили сердца многих людей по всему миру.
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