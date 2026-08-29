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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сандро Шварц: «Локомотив» сыграл интересно, большая битва была. Мы довольны, что добились результата, горд за «Динамо»

Сандро Шварц подвел итоги игры с «Локомотивом» (1:0) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ . «Сегодня была большая битва.

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