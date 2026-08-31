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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая

Ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая. ⛽️⛽️⛽️ Облпромторг и ТЭК совместно с оперштабом и УФАС по Волгоградской области осуществляет ежедневный мониторинг топливообеспечения.

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