Мониторинг депэкономики Ямала зафиксировал падение цен на бензин и дизель

На Ямале стоимость бензина и дизеля постепенно снижается. За последний месяц средняя цена топлива стала меньше на 0,4—0,9%, следует из данных мониторинга розничных цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты ЯНАО.
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