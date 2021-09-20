В аэропортах ОАЭ используют собак для обнаружения COVID-19

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Через год после завершения одного из первых исследований по выявлению COVID-19 собаками, в аэропортах ОАЭ теперь работают 38 служебных собак, которые могут идентифицировать инфицированных людей с показателем успеха 98,2%.
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Через год после завершения одного из первых исследований по выявлению COVID-19 собаками, в аэропортах ОАЭ теперь работают 38 служебных собак, которые могут идентифицировать инфицированных людей с показателем успеха 98,2%.
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