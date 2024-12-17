Розничную продажу алкоголя ограничат в Иркутске 21 декабря

21 декабря в Иркутске откроют главную городскую новогоднюю елку в сквере Кирова. В этот день, с 13:00 до 21:00 в сквере и в 100 метрах от него будет введено ограничение розничной продажи алкогольной продукции.
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