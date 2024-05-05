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«Торонто» проиграл «Бостону» во всех 7 сериях плей-офф с 1969 года

«Лифс» проиграли «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.

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