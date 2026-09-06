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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фриц о состоянии колена после вылета с US Open: «Сегодня оно меня не беспокоило»

Тэйлор Фриц прокомментировал камбэк Франсиско Серундоло в их матче третьего круга US Open . Американец уступил 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.

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