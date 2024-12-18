Областная детская больница получила новый видеоэндоскопический комплекс для проведения малоинвазивных операций новорожденным

В Нижегородской областной детской клинической больнице появился новый видеоэндоскопический комплекс. Высокотехнологичное оборудование будет использоваться при проведении малоинвазивных операций новорожденным — в основном, для лечения патологий желудочно-кишечного тракта, органов брюшной полости и средостения.