Областная детская больница получила новый видеоэндоскопический комплекс для проведения малоинвазивных операций новорожденным

В Нижегородской областной детской клинической больнице появился новый видеоэндоскопический комплекс. Высокотехнологичное оборудование будет использоваться при проведении малоинвазивных операций новорожденным — в основном, для лечения патологий желудочно-кишечного тракта, органов брюшной полости и средостения.
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