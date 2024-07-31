В США заявили о пересмотре стратегии НАТО в отношении России

В НАТО собираются координально пересмотреть свою стратегию в отношении России. Такое заявление сделал помощник американского госсекретаря по европейским и евразийским делам Джеймс О'Брайен во время слушаний в сенате.
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