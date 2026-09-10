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От провинциального цирка до морского шторма: гид по фестивалю РНО к юбилею Шостаковича

От провинциального цирка до морского шторма: гид по фестивалю РНО к юбилею Шостаковича

Цирковая музыка Щедрина, японская поэзия и электронный оркестр над головами музыкантов — с 10 по 23 сентября 2026 года в Москве пройдет фестиваль Российского национального оркестра.

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