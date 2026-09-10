От провинциального цирка до морского шторма: гид по фестивалю РНО к юбилею Шостаковича

Цирковая музыка Щедрина, японская поэзия и электронный оркестр над головами музыкантов — с 10 по 23 сентября 2026 года в Москве пройдет фестиваль Российского национального оркестра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА В Норвегии из кла...
- В В Норвегии из кла...
- ИИ в детском твор...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым