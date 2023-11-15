Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Гардемарины 1787. Война» 12+Режиссер: Светлана Дружинина. В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Ольга Машная, Михаил Боярский, Владимир Суровцев, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов, Ника Здорик, Андрей Лаптев, Даниил ЗайцевДействие фильма начинается в Крыму в 1787 году.
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