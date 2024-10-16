❌ В Севастополе после вмешательства прокуратуры закрыли незаконный детский лагерь Работа детского лагеря на базе детского развивающего центра была организована неправомерно.
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❌ В Севастополе после вмешательства прокуратуры закрыли незаконный детский лагерь Работа детского лагеря на базе детского развивающего центра была организована неправомерно.