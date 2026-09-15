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«Оттава» и Батерсон близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом от 10,5 до 11 млн долларов (Эллиотт Фридман)

« Оттава » и форвард Дрейк Батерсон близки к продлению контракта на 8 лет, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман .

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