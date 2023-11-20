Ничья с Украиной вывела сборную Италии на Евро-2024

В отборочной группе С в матче Украина – Италия голов забито не было, 0:0. Перед последним туром соперники делили 2-е место в турнирной таблице, но украинцев ничья не устраивала из-за поражения в личной встрече первого круга.
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