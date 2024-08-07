Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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    Strv 103 Шведский танк Шведский основной боевой танк 1960-х годов. Первый в мире серийный танк, в котором использовал...Об эффективности ...

Об эффективности дизельного топлива против кумулятивных боеприпасов

Об эффективности дизельного топлива против кумулятивных боеприпасов

Об эффективности дизельного топлива против кумулятивных боеприпасов Не секрет, что дизельное топливо – штука в известной степени многогранная и, если так можно выразиться, даже многофункциональная.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Strv 103 Шведский танк Шведский основной боевой танк 1960-х годов. Первый в мире серийный танк, в котором использовалась газотурбинная силовая установка. Некоторыми специалистами классифицируется скорее как истребитель танков, что является более корректным с точки зрения классической компоновки танка как машины с вращающейся цельнокрытой башней. Имеет нестандартную безбашенную компоновку с жёстко закреплённым в лобовом листе корпуса орудием, наведение которого в горизонтальной плоскости осуществляется поворотом корпуса танка, а в вертикальной - наклоном корпуса с помощью электрогидравлической системы, связанной с подвеской.
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8 час.
Н
Николай
Спасибо за информацию.
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7 час.
Юрий Ильинов
Однако, тут не написано об использовании солярки в качестве зашиты.
Ответить
7 час.

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