Об эффективности дизельного топлива против кумулятивных боеприпасов

Юрий Ильинов

Strv 103 Шведский танк Шведский основной боевой танк 1960-х годов. Первый в мире серийный танк, в котором использовалась газотурбинная силовая установка. Некоторыми специалистами классифицируется скорее как истребитель танков, что является более корректным с точки зрения классической компоновки танка как машины с вращающейся цельнокрытой башней. Имеет нестандартную безбашенную компоновку с жёстко закреплённым в лобовом листе корпуса орудием, наведение которого в горизонтальной плоскости осуществляется поворотом корпуса танка, а в вертикальной - наклоном корпуса с помощью электрогидравлической системы, связанной с подвеской.