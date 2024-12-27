Соловьёв вслед за госканалом угодил в скандал: На этот раз - крестопад

сколько же идиотов в стране сами вычеркивают свою историю . критины

Извиняюсь, это вы кого имеете в виду?

Ингерман Ланская

пиндосная сволочь вместе с камуноидной мразью всё ёще пытается стереть с Лица России всё Русское. 70 лет сатанизма, безбожия, геноцида Русских долго будут Нам аукаться... судя по антиРусским комментариям, немало ещё экс-совковой дряни ползает по телу РОССИИ!!