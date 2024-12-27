Царьград "Это не ошибка. Это предательство": На скандал в эфире "России-1" отреагировал Ярошенко Фото: Vasilii Smirnov/Globallookpress Флаг Российской Империи и Стяг Спаса Нерукотворного замазали в сюжете телеканала "Россия-1".
Соловьёв вслед за госканалом угодил в скандал: На этот раз - крестопад
Комментарии
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тн
татьяна неструева
сколько же идиотов в стране сами вычеркивают свою историю . критины
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Извиняюсь, это вы кого имеете в виду?
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3 час.
Ингерман Ланская
пиндосная сволочь вместе с камуноидной мразью всё ёще пытается стереть с Лица России всё Русское. 70 лет сатанизма, безбожия, геноцида Русских долго будут Нам аукаться... судя по антиРусским комментариям, немало ещё экс-совковой дряни ползает по телу РОССИИ!!
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27 мин.
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