Соловьёв вслед за госканалом угодил в скандал: На этот раз - крестопад

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
сколько же идиотов   в стране   сами вычеркивают свою  историю  .  критины
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Извиняюсь, это вы кого имеете в виду?
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3 час.
Ингерман Ланская
пиндосная сволочь вместе с камуноидной мразью всё ёще пытается стереть с Лица России всё Русское. 70 лет сатанизма, безбожия, геноцида Русских долго будут Нам аукаться... судя по антиРусским комментариям, немало ещё экс-совковой дряни ползает по телу РОССИИ!!
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27 мин.

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