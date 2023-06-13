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Роналду раскрыл значение своего празднования голов

Роналду раскрыл значение своего празднования голов

Португальский футболист Криштиану Роналду, играющий в составе клуба «Аль-Насра», рассказал о своем праздновании забитых голов.

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