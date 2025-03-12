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Царьград

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Франция и союзники разрабатывают план гарантий безопасности для Украины: Поучаствовать готовы 15 стран

Франция и союзники разрабатывают план гарантий безопасности для Украины: Поучаствовать готовы 15 стран

Около 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
15 стран, по три ракеты на страну-45 ракет, для бюджета страны не очень большая потеря!
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