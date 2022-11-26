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Ксения Синицына чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Перми

Фигуристка Ксения Синицына выступила с короткой программой на этапе Гран-при России в Перми.  В прокате спортсменка исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

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