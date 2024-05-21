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Высокие ставки в США давят на спрос – цены на нефть пошли вниз

Высокие ставки в США давят на спрос – цены на нефть пошли вниз

Высокие ставки в США давят на спрос – цены на нефть пошли вниз Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились в первые часы торгов на азиатских площадках 21 мая.

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