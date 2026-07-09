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Несекретные материалы

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Hisense делает дом лучшим местом для просмотра Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026

Hisense делает дом лучшим местом для просмотра Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, меняет то, как футбольные болельщики получают впечатления от Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026 в домашних условиях благодаря новейшим инновациям в области лазерных дисплеев.

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