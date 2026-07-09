Hisense делает дом лучшим местом для просмотра Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, меняет то, как футбольные болельщики получают впечатления от Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026 в домашних условиях благодаря новейшим инновациям в области лазерных дисплеев.
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