Hisense делает дом лучшим местом для просмотра Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, меняет то, как футбольные болельщики получают впечатления от Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026 в домашних условиях благодаря новейшим инновациям в области лазерных дисплеев.