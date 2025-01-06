Похищенного в Грузии гражданина России нашли мертвым в реке Накра

Похищенный в Грузии гражданин России найден мертвым в реке Накра, 6 января заявили в МВД страны. Согласно информации, в реке Накра на территории Местийского муниципалитета было найдено тело мужчины, ранее похищенного неизвестными.
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