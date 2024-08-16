Мишустин: на льготные кредиты для IT-компаний выделят еще 2,5 миллиарда рублей

На поддержку программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации правительство РФ выделит еще почти 2,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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