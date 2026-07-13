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Матч Франция – Испания начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Ницце 14 июля 2016-го, сообщил Макрон: «Спасибо президенту ФИФА, откликнувшемуся на просьбу»

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал минуту молчания перед матчем против сборной Испании на ЧМ-2026 .

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