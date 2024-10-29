Эксперты назвали наиболее востребованные профессии

Нехватка каких работников ощущается наиболее остро, 29 октября «Известиям» рассказали эксперты СДЭК — руководитель отдела подбора офисного персонала Ирина Емельяненко и ведущий менеджер по подбору IT-персонала Ирина Загоскина.
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