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Допрос жертвы по делу «Империи гусей» в Екатеринбурге заинтересовал депутата Госдумы

Депутат Государственной Думы Ксения Горячева направила официальный запрос прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой проверить соблюдение процессуальных норм при работе правоохранительных органов в Екатеринбурге с несовершеннолетней потерпевшей.

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