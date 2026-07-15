Допрос жертвы по делу «Империи гусей» в Екатеринбурге заинтересовал депутата Госдумы

Депутат Государственной Думы Ксения Горячева направила официальный запрос прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой проверить соблюдение процессуальных норм при работе правоохранительных органов в Екатеринбурге с несовершеннолетней потерпевшей.
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