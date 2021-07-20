20.07.21==«Всё произошло из-за знакомства с Протасевичем»: отец арестованной в Белоруссии Софьи Сапеги — об обращении к Лукашенко

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Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги записал видеообращение к президенту республики Александру Лукашенко.

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Наталья Кутах
Какая девочка. Ах,Ах. Ну " АНГЕЛ", не меньше. А как насчет данных о правоохранителях??? Папик, нужно было раньше думать. Хотя понятно , дочь. Но в этой жизни, да и в любой другой, за все надо платить.

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