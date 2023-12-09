Snapdragon 8 Gen 3, IP68, 100 Вт, спутниковая связь и дюймовый сенсор. Новые подробности о Honor Magic6 Pro и других моделях линейки

В Сети появились новые подробности о смартфонах будущей флагманской линейки Honor Magic6. Топовый Honor Magic6 Pro засветился в базе китайского регулятора 3С, в документе указано, что максимальная мощность зарядки составляет 100 Вт.
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