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Полкило моркови превращаю в марокканскую закуску: мягкая, пряная и хорошо впитывает заправку

Полкило моркови превращаю в марокканскую закуску: мягкая, пряная и хорошо впитывает заправку

Марокканский морковный салат внесет разнообразие в ваш осенний рацион и с дополнит или заменит «морковь по-корейски».

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