Русские солдаты не дрогнут, даже если войска США выбьют двери в их домах. Об этом сообщает китайский информационный портал Tencent.
Tencent: моральные качества русских солдат станут проблемой для США
Комментарии
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Сергей
Полная чушь или провокация.. С кем в России собираются воевать США, если они за фантики, которые печатает их ФРС купили больше половины российских ресурсов, пашен, торговых сетей да и чиновников.. Они, что...будут бомбить свою собственность.. А по уничтожению "лишнего населения" и нынешняя власть не плохо справляется...
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2 час.
Андрей Валеев
Сергей
Полная чушь или провокация.. С кем в России собираются воевать США, если они за фантики, которые печатает их ФРС купили больше половины российских ресурсов, пашен, торговых сетей да и чиновников.. Они, что...будут бомбить свою собственность.. А по уничтожению "лишнего населения" и нынешняя власть не плохо справляется...
не путайте вашу голову с Россией.
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2 час.
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