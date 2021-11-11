Tencent: моральные качества русских солдат станут проблемой для США

Сергей

Полная чушь или провокация.. С кем в России собираются воевать США, если они за фантики, которые печатает их ФРС купили больше половины российских ресурсов, пашен, торговых сетей да и чиновников.. Они, что...будут бомбить свою собственность.. А по уничтожению "лишнего населения" и нынешняя власть не плохо справляется...