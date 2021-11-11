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Tencent: моральные качества русских солдат станут проблемой для США

Tencent: моральные качества русских солдат станут проблемой для США

Русские солдаты не дрогнут, даже если войска США выбьют двери в их домах. Об этом сообщает китайский информационный портал Tencent.

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Комментарии
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Сергей
Полная чушь или провокация.. С кем в России собираются воевать США, если они за фантики, которые печатает их ФРС купили больше половины российских ресурсов, пашен, торговых сетей да и чиновников.. Они, что...будут бомбить свою собственность.. А по уничтожению "лишнего населения" и нынешняя власть не плохо справляется...
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2 час.
Андрей Валеев
Сергей
Полная чушь или провокация.. С кем в России собираются воевать США, если они за фантики, которые печатает их ФРС купили больше половины российских ресурсов, пашен, торговых сетей да и чиновников.. Они, что...будут бомбить свою собственность.. А по уничтожению "лишнего населения" и нынешняя власть не плохо справляется...
не путайте вашу голову с Россией.
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2 час.
Андрей Валеев
Лондо Моллари
Это сигнал от Китая. Мы вам союзники, но вас не поддержим.
ваши сигналы в вашей чеплашке не нужно проецировать на окружающий мир.
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2 час.

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