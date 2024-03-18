Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Боливии Луис Арсе поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, подчеркнув единство «мужественного» российского народа вокруг постоянного развития и собственного суверенитета.
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