Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Боливии Луис Арсе поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, подчеркнув единство «мужественного» российского народа вокруг постоянного развития и собственного суверенитета.

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