Самарцы предпочитают официальную зарплату

В Самаре продолжается обсуждение темы "серых" зарплат и их влияния на жизнь горожан. Опрос, проведенный среди экономически активного населения города, показал, что 44% жителей не согласны мириться с такими условиями труда, в то время как 31% готовы работать за официальную зарплату.