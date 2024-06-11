Андрей Григорьев-Апполонов раскрыл, что портрет Мадонны висел у него в туалете

11 июня 2024 года в Москве проходил закрытый показ фильма “Тур с Иванушками”, на котором присутствовали главные персонажи картины и участники группы “Иванушки International” – Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.
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