Андрей Григорьев-Апполонов раскрыл, что портрет Мадонны висел у него в туалете

11 июня 2024 года в Москве проходил закрытый показ фильма “Тур с Иванушками”, на котором присутствовали главные персонажи картины и участники группы “Иванушки International” – Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.