Арестован Олег Рамазанов. У банды спецназовцев появился заказчик

«Ъ»: арестован подозреваемый в заказе убийств, совершенных бандой спецназовцев Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM В Москве арестован предполагаемый заказчик убийств, совершенных членами банды бывших спецназовцев, среди которых — экс-начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и сотрудники Росгвардии.
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