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Калужские новости

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Калужан предупредили о значительном росте цен на красную икру

Калужан предупредили о значительном росте цен на красную икру

К Новогодним праздникам цены на один из главных деликатесов праздничного стола в калужских магазинах значительно «взлетят»К Новогодним праздникам цены на один из главных деликатесов праздничного стола в калужских магазинах значительно «взлетят».

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