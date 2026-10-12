МВФ: Искусственный интеллект поможет компенсировать спад численности трудоспособного населения в Азии

Международный валютный фонд (МВФ) в новом докладе заявляет, что искусственный интеллект (ИИ) способен компенсировать сокращение численности трудоспособного населения в странах Азии за счет повышения производительности труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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