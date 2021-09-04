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Некоторые игроки «Барселоны» рады уходу Гризманна в «Атлетико»

Некоторые игроки «Барселоны» рады уходу Гризманна в «Атлетико»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн сезон-2021/22 проведет в «Атлетико». По сведениям Sport.es, некоторые игроки каталонцев с радостью встретила новость об уходе 30-летнего француза, так как они никогда не считали нападающего частью команды.

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