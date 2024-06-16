Утекли арты игры про Чудо-женщину от создателей Shadow of Mordor В сеть утекли подро...

Утекли арты игры про Чудо-женщину от создателей Shadow of MordorВ сеть утекли подробности и концепт-арты игры про Чудо-женщину, над которой трудятся разработчики Middle-earth: Shadow of Mordor из студии Monolith Productions.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)