Детский Дед Мороз поздравил роту почетного караула на Мамаевом кургане

Ребята подарили военнослужащим подарки, сделанные своими руками.фото предоставлено Павлом Коротовым--> Когда детишек в новогодние праздники поздравляют Дед Мороз и Снегурочка, это давно уже воспринимается, как милая традиция.
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