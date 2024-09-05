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Венесуэла стала первой страной в мире, которая открыто начала помогать России в конфликте с западом!

Венесуэла стала первой страной в мире, которая открыто начала помогать России в конфликте с западом!

Здравствуйте, мои дорогие читатели. И чай вкуснее, и пряники слаще, когда новости хороши. Похоже Венесуэла старается оставить в американской клыкастой пасти всего один зуб и делает всё, чтобы он болеееел, болееееел и болеееел! Соединённые Штаты пытаются извернуться, чтобы помочь Украине: И деньги-то у своих граждан отрывают и посылают в укропечь.

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