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FiNE NEWS

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Шесть человек получили ранения после атаки дронов на Рязанскую область

Ночь на 29 июля стала тревожной для жителей Рязанской области. По словам губернатора региона Павла Малкова, на территорию области была совершена атака с использованием беспилотных летательных средств (БПЛА).

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