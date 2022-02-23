Кива рассказал о миллиардах долларов на счетах Зеленского в Коста-Рике

Владимир Зеленский. REUTERS/Andreas Gebert Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Илья Кива заявил, что на счетах действующего украинского лидера Владимира Зеленского в Коста-Рике накопилось уже более $1,2 млрд за два с половиной года его правления.