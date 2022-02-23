РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    За что боролись, на то и напоролись. ДЕНАЦИФИКАЦИЯ должна быть полной!ВСУ ежедневно тер...
  • Александр Ляшенко
    Какое же говно , это РЕН ТВ!На Байконуре при ...
  • Eduard
    Я бы её отпустил,она милнькая!Заказчица убийств...

Кива рассказал о миллиардах долларов на счетах Зеленского в Коста-Рике

Кива рассказал о миллиардах долларов на счетах Зеленского в Коста-Рике

Владимир Зеленский. REUTERS/Andreas Gebert Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Илья Кива заявил, что на счетах действующего украинского лидера Владимира Зеленского в Коста-Рике накопилось уже более $1,2 млрд за два с половиной года его правления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх