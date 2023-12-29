Сразу несколько микрорайонов Калуги остались без воды из-за аварии

Утром 29 декабря из-за аварии сразу в нескольких микрорайонах Калуги отключили воду. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, от котельной по улице Ольговской отключили всех потребителей горячего водоснабжения.
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