В Петербурге появится первый в России завод по производству высокомолекулярного полиэтилена

Предприятие приобрело участок во Фрунзенском районе площадью шесть гектаров Во Фрунзенском районе Петербурга появится первый в России завод по производству высокомолекулярного полиэтилена, сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
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