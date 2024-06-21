В Петербурге появится первый в России завод по производству высокомолекулярного полиэтилена

Предприятие приобрело участок во Фрунзенском районе площадью шесть гектаров Во Фрунзенском районе Петербурга появится первый в России завод по производству высокомолекулярного полиэтилена, сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.