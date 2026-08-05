Защищает банки и дорого обходится: кто возглавляет казахстанский финрегулятор?

Финансовый надзор в Казахстане превратился в крайне дорогостоящее для государства удовольствие. Содержание Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под руководством Мадины Абылкасымовой сильно подорожало — до $40 млн в год.