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Аргументы недели

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Защищает банки и дорого обходится: кто возглавляет казахстанский финрегулятор?

Защищает банки и дорого обходится: кто возглавляет казахстанский финрегулятор?

Финансовый надзор в Казахстане превратился в крайне дорогостоящее для государства удовольствие. Содержание Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под руководством Мадины Абылкасымовой сильно подорожало — до $40 млн в год.

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