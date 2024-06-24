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Царьград

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  • Владимир Нелюбин
    Ну и чем фашисты Израиля отличаются от бандерлогов?...школа то одна... фашистская Германия...Истекающего кровь...
  • Сергей Захаров
    Немецкий активист , а чего ты требуешь только от пиндосов? Что твои немецкие фашисты ну прям голубки хотя да голубые...Бизнесмен Дотком ...

Удар дронов по Белгороду: Губернатор сообщил о пострадавших

Удар дронов по Белгороду: Губернатор сообщил о пострадавших

Женщина пострадала в результате атаки украинских беспилотников на Белогород. Губернатор Гладков сообщил о последствиях.

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